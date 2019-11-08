10 ملايين دولار من واشنطن مقابل معلومات عن قادة «القاعدة»

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عن مكافآت بقيمة 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن اثنين من كبار قادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في شبه الجزيرة العربية.

ويقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة بوزارة الخارجية الأميركية ما يصل إلى 6 ملايين دولار لقاء معلومات تؤدي إلى معرفة هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي، وما يصل إلى 4 ملايين دولار لقاء معلومات تؤدي إلى معرفة هوية أو موقع إبراهيم أحمد محمود القوصي.

وفي بيان إخباري للإعلان عن المكافآت، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن العولقي، أمير أحدي محافظات اليمن، قد دعا بشكل علني لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، في حين أن القوصي هو جزء من فريق القيادة الذي يساعد الأمير الحالي لـ«القاعدة» في جزيرة العرب.

وكان القوصي، المولود في السودان، معتقلا من قبل في حوزة الولايات المتحدة واحتُجز في المعتقل العسكري الأميركي في خليج غوانتنامو بكوبا.

وبعد أكثر من تسع سنوات من احتجازه، أقر بأنه مذنب في عام 2010 بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» وتقديم الدعم للإرهاب وأعيد إلى السودان في عام 2012 بموجب اتفاق تمهيدي قبل المحاكمة.