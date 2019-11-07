زعيم الأغلبية في «الشيوخ» يستبعد عزل ترامب

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، للصحافيين، أول من أمس، إنه إذا صوّت مجلس الشيوخ في ما يتعلق بقضية محاكمة الرئيس، دونالد ترامب، بتهمة التقصير فإن هذا التصويت لن يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ماكونيل قوله إنه سوف «يحجب الحكم» بشأن التطورات اليومية للتحقيق في مساءلة الرئيس بتهمة التقصير. وأكد أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن يتمكنوا من «إدارة» محاكمة التقصير. وتابع أن «زعيم الأغلبية ليست له سلطة تحكم هنا.. لدينا قواعد بشأن الاتهام بالتقصير».

وأوضح ماكونيل أن مدة المحاكمة بشأن الاتهام بالتقصير «غير محددة»، وأضاف: «استمرارها يعتمد على المدة التي يريد المجلس أن يقضيها في هذه القضية».