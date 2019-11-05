محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

المصدر: الرياض -وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم مراسم توقيع " اتفاق الرياض " بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما شهد الاتفاق - الذي وقعه الجانبان في الديوان الملكي السعودي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية - سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير

الدولة للشؤون الخارجية و الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.