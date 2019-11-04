دحلان: أردوغان مريض عقلياً.. ومستوطنات إسرائيل تبنى بمواد تركية

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مريض عقلياً ويحلم بإعادة الامبراطورية التركية واحتلال العالم العربي.

وأشار دحلان، خلال حوار مع الإعلامي المصري عمر أديب أمس في برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر"، إلى أن أردوغان يعيش في حالة مرضية وهو أنه خليفة للمؤمنين، وهو مؤمن بذلك إيمانًا قطعيا، كما أن إعلاميي الإخوان على الشاشات يصفوه بـ "خليفة المؤمنين".

وكشف دحلان حجم التعاون الضخم بين النظام التركي برئاسة أردوغان وبين إسرائيل، حيث ذكر أن هناك 300 رحلة جوية بين تركيا وتل أبيب في الشهر الواحد، كما أن 49% من الإسمنت المستورد لبناء المستوطنات الإسرائيلية يأتي من تركيا، وأن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات يأتي أيضاً من تركيا، كما أن حجم التبادل العسكري والأمني بين تركيا وإسرائيل هو الأعلى في المنطقة، وأن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949.