الاحتلال يعتدي على وزير شؤون القدس ويعتقله ويطارد محافظها

المصدر: القدس المحتلة - وفا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على وزير شؤون القدس فادي الهدمي، قبل أن تعتقله من منزله في مدينة القدس المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال منزل الوزير الهدمي في حي الصوانة في مدينة القدس فجراً، وفتشته وخربت محتوياته، وقامت بالاعتداء على الهدمي أمام عائلته، قبل أن يتم اعتقاله واقتياده لجهة مجهولة للتحقيق.

يذكر أن هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصب وزير القدس، عدا عن عشرات الاستدعاءات.

وفي سياق متصل دهمت قوة كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال منزل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، وفتشت محتوياته وسلمته طلباً لمقابلة مخابراتها خلال اليوم.