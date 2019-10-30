الإمارات تثني على الجهود الأميركية بالقضاء على البغدادي

المصدر: أبوظبي ونيويورك - وام

اعتبرت دولة الإمارات أن استهداف زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، بغارة جوية أميركية، خطوة إيجابية، تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، الدكتور عبيد الكتبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إن خبر مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي، هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش، وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت جرائمه الفظيعة».

وأضاف أن «دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش، ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة». هذا وتواصل دولة الإمارات العمل كعضو أساسي في التحالف العالمي المناهض لـ«داعش»، حيث تشارك في قيادة الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار ومكافحة الجماعات الإرهابية.

من جانب آخر، حثت دولة الإمارات - بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - المجتمع الدولي على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين جهود إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، من خلال تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف أي تدابير استفزازية غير مشروعة تُقوّض من حل الدولتين، داعية جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سورية، وسلامتها الإقليمية، ومؤكدة ضرورة التوصل لحل سياسي للصراع السوري.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك أمام المناقشة المفتوحة الربع سنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

وأكدت السفيرة لانا نسيبة - في البيان - أن «التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع لن يؤدي إلى تمكين فلسطين وإسرائيل من العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن فحسب، وإنما أيضاً سيدعم استقرار المنطقة»، كما دعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل، إلى حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة ضرورة احترام جميع الأطراف الخارجية لسيادة سورية وسلامتها الإقليمية، وعلى دعم منظمة التعاون الإسلامي للحل السياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار المجلس 2254 لعام 2015.

وشددت على التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى نتيجة تُمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة.

• الإمارات تؤكد أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.