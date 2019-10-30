ماكرون يدين الاعتداء على مسجد في فرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة، اعتداء وصفه بـ«الشنيع»، استهدف مسجداً في جنوب غرب فرنسا، جُرح فيه شخصان، وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مرتكبه الذي حاول إحراق الجامع.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الجمهورية لن تتسامح أبداً مع الحقد»، متعهّداً ببذل كل الجهود لمعاقبة الفاعلين، وحماية المواطنين المسلمين.

وأصيب شخصان مسنّان بجروح خطرة، أول من أمس، أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا في الهجوم المسلّح، الذي اعتقل مرتكبه بحسب الشرطة، وهو ثمانيني كان مرشحاً سابقاً لليمين المتطرف.