أميركا دفنت أشلاء البغدادي في البحر وفقاً للشريعة الإسلامية

واشنطن -رويترز

كشف مسؤول أميركي لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم تنظيم "داعش" (داعش) أبو بكر البغدادي في البحر وفقا للشريعة الإٍسلامية، وذلك بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أميركية خاصة في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية السبت الماضي.

ولم يدل المسؤول، الذي تحدث شرط عدم ذكر اسمه، بتفاصيل عن عملية الدفن ومكانها.

وفي وقت سابق، صرح رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مايك ميلي، بأن السلطات الأميركية تخلصت من أشلاء البغدادي، وأنها لا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحاضر.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع مارك إسبر، في مقر الوزارة "البنتاغون" :"عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم".