استمرار التظاهرات في العراق.. وطلاب المدارس ينضمون إلى الاحتجاجات

المصدر: بغداد - وكالات

واصل مئات المحتجين العراقيين تظاهرهم في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، أمس، في تحدٍ لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين، ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم، كما انضم طلاب المدارس إلى الاحتجاجات، فيما قُتل ستة رجال شرطة واختطف ضابط بعمليتين منفصلتين لتنظيم «داعش» الإرهابي في الموصل.

وتمركز متظاهرون في ساحة التحرير أعلى أسطح مراكز تجارية للتلويح بالأعلام العراقية، فيما قام آخرون بإحراق الإطارات في الشوارع التي تغطيها القمامة، ونصب البعض خياماً، في وقت بدأ فيه متطوعون بتوزيع الطعام والماء على المتظاهرين، ولوحظ أيضاً نزول أعداد كبيرة من النساء والطلاب إلى الساحات القريبة.

وتظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها بالعراق، صباح أمس، في حي الخضراء والعامرية والمنصور ببغداد، في مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير، وقال شهود عيان إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق.

وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي ألقت عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم، وذلك بعد مقتل 67 عراقياً على الأقل وإصابة المئات يومي الجمعة والسبت الماضيين، فيما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن وفصائل مسلحة في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر الجاري إلى 224.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، إنه نشر قوات في شوارع بغداد لحماية المنشآت السيادية من عناصر وصفها بـ«غير المنضبطة».

ودعا عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي، إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات، وقال البياتي، في بيان صحافي: «الأيام الماضية أثبتت عدم جدية استخدام العنف لإيقاف التظاهرات، وأن العنف يولد عنفاً مقابلاً، كرد فعل في ظل التعامل مع جماهير غاضبة وذات خلفية عشائرية ولا تخاف أبداً بسبب الفترات الطويلة من الإرهاب والعنف الذي تعرضت له».

وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلا سخارت، تطوّر الأوضاع على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وذلك غداة إعراب هينيس عن عميق أسفها وإدانتها لما يتعرض له المتظاهرون من خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة.

إلى ذلك، أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى العراقية، أمس، مقتل ستة من رجال الشرطة واختطاف ضابط شرطة على يد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في حادثين منفصلين بالموصل.

جهاز مكافحة الإرهاب ينشر قوات في بغداد لحماية المنشآت السيادية.