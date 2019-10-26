احتجاجات لبنان تتواصل لليوم التـاسع.. واشتباك بين الأمن وموالين لـ «حــزب الله»

المصدر: بيروت - وكالات

أصابت الاحتجاجات مظاهر الحياة بالشلل في أنحاء لبنان لليوم التاسع على التوالي، أمس، وشهدت ساحة الاعتصام الرئيسة في بيروت اشتباكاً بين متظاهرين وموالين لـ«حزب الله»، تبعته اشتباكات بين الأمن اللبناني وعناصر «حزب الله»، في حين رفض أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، كل مطالب المتظاهرين، وحذّر من فراغ يؤدي إلى الفوضى والانهيار، معتبراً في كلمة له أمس أن «لبنان يمر بمرحلة حساسة وخطرة»، وأن ورقة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة «خطوة أولى، لكنها لا تلبي الطموحات».

وتفصيلاً، أغلق المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالأعلام اللبنانية الطرق، ونصب البعض الخيام على الطرق السريعة، حيث واصلوا احتجاجاتهم لليوم التاسع على التوالي.

ونصب مئات المحتجين اللبنانيين الخيام، وأعاقوا حركة المرور في الطرق الرئيسة، وظلوا في الساحات العامة لفرض حملة العصيان المدني، ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي. وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة الجمعة، وهو بالعادة يوم عمل في لبنان.

وأغلق متظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا إطارات، وعرقلوا حركة المرور. وفيما بعد، أزال الجيش الإطارات، وأعاد فتح الطريق.

كما أقام متظاهرون خياماً على الطريق السريع الرئيس الذي يربط شرق بيروت بغربها، ولا يسمح إلا بمرور سيارات الإسعاف والمركبات العسكرية، كما اعتصم آخرون على المدخل الشرقي لبيروت.

في سياق متصل، أغلق الجيش اللبناني الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي في بعبدا، بعد دعوات للتظاهر هناك.

وفي بيان لها أمس، حذّرت قيادة الجيش اللبناني من الممارسات المسيئة والمخالفة للقانون من قبل المعتصمين، كما اعتبرت أن حرية التعبير والتظاهر مصونة دستورياً، لكنها دعت إلى «احترام حرية التنقل».

وأفادت مصادر أمس باختراق عدد من أنصار «حزب الله» للمحتجين، مرددين شعارات موالية لنصرالله، وبوقوع اشتباك بينهم وبين محتجين في ساحة رياض الصلح ببيروت. وتدخلت قوة من مكافحة الشغب لتفريق الطرفين، كما قامت قوات مكافحة الشغب بإقفال مداخل ساحة الشهداء في وسط بيروت.

ومع بدء متظاهرين مناهضين للسلطة إطلاق شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«كلن يعني كلن»، مطالبين برحيل الطبقة السياسية من دون استثناء، توترت الأجواء بين الطرفين، وتطورت إلى تدافع وتضارب.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب بحزم، حيث اشتبك الأمن اللبناني مع موالين لـ«حزب الله» في وسط بيروت، واعتقل عدداً من مثيري التوتر، وسط استفزاز بعض العناصر للقوى الأمنية والمتظاهرين. وتشير الأنباء إلى وقوع إصابات في هذه الاشتباكات.

في سياق متصل، اعتدى موالون لـ«حزب الله» على وسائل الإعلام في ساحة الاعتصام في وسط بيروت.

من جهته، حذر حسن نصرالله المطالبين برحيل كل الطبقة السياسية في تظاهرات تعم كل أرجاء لبنان من الفراغ الذي سيؤدي إلى «الفوضى والانهيار».

وقال نصرالله في كلمة بثها تلفزيون «المنار»: «لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة»، رافضاً بذلك كل مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية، والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.

وأضاف نصرالله: «منفتحون على أي حل، أي نقاش، لكن لا على قاعدة الذهاب إلى أي شكل من أشكال الفراغ، لأن الفراغ سيكون قاتلاً».

وتابع «أي حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة، لأن هذا خطر جداً، الفراغ إذا حصل، كما ينادي البعض، سيؤدي، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمأزوم.. في ظل التوترات السياسية في البلد والإقليم، إلى الفوضى، إلى الانهيار».

وقال نصرالله، إن «لبنان يمر بمرحلة حساسة وخطرة»، مؤكداً أن ورقة الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة «خطوة أولى، لكنها لا تلبي الطموحات». وأكد أنه «يحترم» الحراك الشعبي، مدعياً أنه لم يشارك بالحراك لإبعاد الصبغة السياسية والحزبية عنه. وقال نصرالله إنه لم يهدد المتظاهرين، متراجعاً عما قاله سابقاً، معتبراً أن «ما يجري يجب أن يُوظف لمصلحة البلاد».

ورأى نصرالله أن الحراك حقق إيجابيات في أيامه الأولى، حيث فرض على الحكومة إنجاز ميزانية خالية من العجز والضرائب. وانتقد نصرالله من «سخّف» ورقة الإصلاحات الحكومية، التي وصفها بـ«غير المسبوقة». وأشاد نصرالله بخطاب رئيس الجمهورية ميشال عون، ودعوته ناشطي الحراك للحوار. كما اعتبر نصرالله أن «البعض يحضر لحرب أهلية» في لبنان.

في سياق متصل، نفى نصرالله أي اتهام بدفع الجيش اللبناني لمواجهة المتظاهرين، معتبراً أنه «لا يجوز للجيش والقوى الأمنية مواجهة المتظاهرين».

كما اتهم نصرالله سفارات وشخصيات وقوى سياسية بتمويل وتحريك التظاهرات، معتبراً أن الحراك لم يعد حركة شعبية وعفوية. وطالب نصرالله الحراك الشعبي بإعلان أسماء قادته.

في الأثناء، أيدت البطريركية المارونية مطلب المتظاهرين بتشكيل حكومة مصغرة من خارج الأحزاب والتكتلات، وذكّرت أن «الشعب هو مصدر السلطات وفق الدستور». وأضافت: «ليعلم المسؤولون في الدولة أنهم مسؤولون عن الخسائر بملايين الدولارات».

تصنيف لبنان على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية

وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر الخميس، تصنيف لبنان على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية بفعل زيادة المخاطر المالية والنقدية.

وقالت إن هذا «يعكس وجهة نظرنا بأن انخفاض تدفقات النقد الأجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية، ويحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة».

وفي حين أن احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية القابلة للاستخدام كافية لخدمة الدين الحكومي في الأمد القريب، قال المصرف إن المخاطر على الجدارة الائتمانية للحكومة ارتفعت.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن من المقرر أن تبقى البنوك مغلقة إلى حين استقرار الوضع. والبنوك مغلقة منذ نحو أسبوع. بيروت - رويترز