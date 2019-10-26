الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد «بريكست» دون تحديد موعد جديد

المصدر: بروكسل - وكالات

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ، أمس، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً.

وقال مسؤول في الاتحاد إن هناك اتفاقاً كاملاً على ضرورة التمديد، وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول الـ27 التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر.

وأضاف «العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. من المتوقع أن يجتمع سفراء 27 بلداً‬ يومي الاثنين والثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق».

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل أمس «سنواصل النقاش».

واضطر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى تقديم طلب لبروكسل، وفقاً لقانون ملزم، لتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، بعد الموعد المقرر سلفاً، وهو الـ31 من أكتوبر الجاري.

وواجه اتفاق الخروج الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي أخيراً حجرة عثرة عندما وافق عليه نواب البرلمان البريطاني مبدئياً، ولكنهم ألغوا مقترحاً يتضمن جدولاً زمنياً مدته ثلاثة أيام لتحويله إلى قانون.

ودعا جونسون، أول من أمس، إلى إجراء انتخابات مبكرة في الـ12 من ديسمبر، بهدف كسر الجمود، ولكن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين رفضه.