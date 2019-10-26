روسيا تحذِّر من هجوم إلكتروني من استخبارات أجنبية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

حذّر أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، من أن الاستخبارات الأجنبية تترقب الفرص لشن هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية للمعلومات في بلاده.

وقال باتروشيف في اجتماع بمدينة أومسك بسيبيريا، أمس: «تعمل وكالات الاستخبارات الأجنبية على تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات الروسية من أجل شن هجمات إلكترونية ضخمة عليها».

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»: «الأهداف الحاسمة للإضرار بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات لاتزال مرسومة، بما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي». وانتقد باتروشيف الأمن السيبراني في سيبيريا.