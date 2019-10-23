عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع فرنسا

المصدر: باريس - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، خلال لقاء عُقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا - علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها الثقافية والتعليمية والسياسية، والسياحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأكد سموه على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وفرنسا، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا وسورية واليمن.

من جانبه، رحب جان إيف لودريان بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات ثنائية متميزة، وشراكة استراتيجية، وحرص مستمر على تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، مارييل دي سارنيز، وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا، التي تسير بخطوات ثابتة ونمو مطرد، بما يناسب طموحات قيادتَي البلدين الصديقين وشعبيهما.

وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خصوصاً المجال البرلماني، وتم خلال اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، رحبت مارييل دي سارنيز بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وأشادت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.