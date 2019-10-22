ميقاتي: على الحريري أن يستقيل ليعاد تكليفه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، أمس، أن الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري لحل الأزمة التي تمر بها البلاد «جيدة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «العبرة بالتنفيذ»، معرباً عن تمنيه أن يستقيل الحريري «ليعاد تكليفه».

وأوضح ميقاتي، لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن لبنان يشهد تظاهرات حضارية، مضيفاً: «لأول مرة نشهد هذا الموقف الوطني الشامل دون أي طائفية أو تفرقة أو مذهبية».

وتابع: «هناك ثلاثة أسباب جعلت اللبناني يقرر النزول للشارع، أولها أزمة الثقة لأن أغلبية اللبنانيين رافضة لهذه الطبقة السياسية الحالية، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ثم السبب الاجتماعي المتمثل في وصول عدد مهم من المواطنين إلى خط الفقر».

واعتبر ميقاتي أن الحل للأزمة التي تمر بها البلاد، تكمن في استقالة سعد الحريري، وإعادة تكليفه، وأضاف: «الحل الصحيح الذي أراه هو أن يستقيل الحريري ويعاد تكليفه، حتى يكون بإمكانه فرض خطته الاقتصادية مع الحكومة التي يراها متفقة معه».

وتابع: «الحريري معه وزراء لا يستمعون إليه ولا يتفقون وينسجمون معه».