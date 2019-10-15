طلب غريب من ترامب لـ"نابليون بونابرت"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الأكراد، أن يساهم إمبراطور فرنسا في القرن التاسع عشر نابليون بونابرت، في حمايتهم من الهجوم الذي تشنّه تركيا على مناطقهم في شمال شرق سورية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "بعد هزيمة تنظيم داعش بنسبة 100%، أخرجتُ من سورية معظم قواتنا، فلتحمِ سورية والأسد الأكراد، ويقاتلوا تركيا في سبيل أرضهم".

وأضاف: "لقد قلت لجنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سورية؟ ليست لديّ أيّ مشكلة في أن يساعد أيّ كان سورية في حماية الأكراد، سواء أكان روسيا أم الصين أم نابليون بونابرت".

وتابع: "آمل أن يسير الأمر جيّداً بالنسبة للجميع، فنحن على بعد 7000 ميل!".

وبعيد ساعات على هذه التغريدة، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن تنهي فوراً هجومها العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سورية.