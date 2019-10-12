بدء التصويت في الخارج لاختيار رئيس جديد لتونس

المصدر: تونس - وكالات

بدأ التونسيون في الخارج، أمس، التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح المستقل وأستاذ القانون قيس سعيد، ورجل الإعلام والأعمال نبيل القروي، تزامناً مع اختتام الحملة الانتخابية داخل تونس.

وحسب الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات التونسية، يبلغ عدد الناخبين في الخارج 386053 تونسياً أغلبيتهم من الفئة العمرية بين 26 و45 سنة.وسيتواصل الاقتراع بالخارج إلى يوم الأحد

وقبل ساعات من الصمت الانتخابي، كثّف المرشحان من نشاطاتهما بعد أيام من حملة صامتة، حيث زار المرشح نبيل القروي، الذي تم الإفراج عنه من السجن الأربعاء، ولايات أريانة وبنزرت، واختتم حملته مساء أمس في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. من جهته، تجوّل المرشح قيس سعيد في المدن التي تمثل معاقل الثورة واندلاع الاحتجاجات مثل سيدي بوزيد وقفصة.

وقد أجرى المرشحان إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وقيس سعيد، مناظرة تلفزيونية، أمس، في آخر يوم من الحملة الانتخابية.

وتدخل تونس اليوم السبت في صمت انتخابي قبل موعد التصويت لاختيار رئيس البلاد غداً، في انتخابات مفتوحة يصعب التكهنّ بنتيجتها مسبقاً.