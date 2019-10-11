ترامب يلوح بـ 3 خيارات للرد على تركيا..ضربة عسكرية أو مالية أو وساطة

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» الخميس: «لقد هزمنا 100% تنظيم»داعش«ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للعدوان من قبل تركيا، في سورية. لقد قمنا بعملنا على أكمل وجه! الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام».

وقال ترامب: «لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكرياً، أو ضرب تركيا بشدة مالياً وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!».

وهذا هو الوعيد الثاني خلال 24 ساعة، حيث هدد الرئيس الأميركي تركيا، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم «قواعد اللعبة» في سورية، مشيراً إلى أن تركيا ستضرر مالياً بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.

وقال في تغريدة على حسابه على «تويتر» إن «تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد. لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن».

وتابع: «ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم. أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها». كما أكد أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.

