اللجنة العسكرية لرؤساء أركان «دول التعاون» تجتمع في مسقط

المصدر: مسقط - وام

ترأس رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وفد الدولة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في مسقط.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية العليا، كما شارك فيه الفريق الركن قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، واللواء الركن الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الاجتماع، الذي عُقد بنادي الشفق بقوات السلطان المسلحة، قال رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع يسعى إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري، القائم بين دول المجلس، من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولاتزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك. وفي ختام كلمته، أكد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الأفكار واستعراض وجهات النظر، وبحث سبل التعاون العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ألقى الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، كلمة أكد فيها أهمية تسريع عملية التعاون في مختلف المجالات العسكرية.