المصدر: بغداد - وكالات

صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي في خبر عاجل، أن "مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة الجزائري من منصبه"، وبحسب مصدر مطلع فإن المجلس فتح باب الترشيح لاختيار بديلا عن المحافظ المستقيل.

وجاء قبول استقالة محافظ بغداد بعد تظاهرات انطلقت، الثلاثاء الماضي، وشهدت أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد، وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية «قناصة مجهولين» بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين، وسقط خلال الاحتجاجات ما يزيد عن 100 قتيل.