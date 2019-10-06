الملك سلمان يستقبل البرهان وحمدوك في أول زيارة خارجية مشتركة لهما

المصدر: الرياض- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك. وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

من جهته، أبدى البرهان اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكان البرهان وحمدوك قد غادرا السودان صباح اليوم إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً الإمارات.