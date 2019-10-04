الأمم المتحدة قلقة إزاء انتهاكات اتفاق فض الاشتباك في الجولان

المصدر: نيويورك - وام

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة لاتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان السوري المحتل. وفي تقرير دوري وجهه الأمين العام لمجلس الأمن الدولي حول أنشطة بعثة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان، عبر عن قلقه بوجه خاص إزاء قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف بتاريخ 12 يونيو عبر خط وقف إطلاق النار على الجانب السوري.

وعبر أيضاً عن قلقه إزاء استمرار وجود قوات الجيش السوري في المنطقة الفاصلة المنزوعة السلاح بين الجانبين، والتي تتواجد بها القوات التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، لافتاً إلى أنه رغم تلك التطورات فإن المنطقة يسودها بشكل عام الهدوء. وشدد الأمين العام على أهمية التزام الجيش السوري بالامتناع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار، وعلى ضرورة سحب الأسلحة والمعدات غير المأذون بها في منطقة «ألفا وبرافو»، محذراً من أن بقاء تلك المعدات من شأنه يعرض اتفاق فض الاشتباك للخطر.

وحث الأمين العام الجانبين الإسرائيلي والسوري على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وشجع أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتوعية كلاهما بخطر التصعيد، وبضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار القائم منذ وقت طويل بينهما. واعتبر أيضاً الدعم المقدم من الطرفين من أجل تيسير إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في منطقة عمليات القوة بالأهمية الحاسمة، داعياً إلى إتاحة كل الوسائل والموارد اللازمة للقوة الدولية لتمكينها من العودة بشكل كامل إلى المنطقة الفاصلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

من جهة أخرى قتل 173 شخصاً على الأقل بينهم 41 طفلاً منذ مطلع العام الجاري، إثر انفجار ألغام وعبوات في مناطق عدة في سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

- الألغام

تقتل 173 سورياً

بينهم أطفال منذ

مطلع العام.