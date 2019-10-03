بوتين: «لا شيء مسيئاً» في مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا

المصدر: موسكو – أ.ف.ب

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، عن نظيره الأميركي دونالد ترامب بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأميركي بالضغط على كييف لإضعاف منافسه السياسي جو بايدن، قائلاً إنه لا يوجد «ما يسيء» في نص المكالمة.

وقال بوتين عن المكالمة الهاتفية التي دفعت بالديمقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترامب «لا أرى شيئاً مسيئاً في المحادثة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي».

وأضاف «الرئيس ترامب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط بأعضاء في إدارته السابقة».

وقال الرئيس الروسي خلال منتدى للطاقة في موسكو «أي رئيس دولة سيضطر للقيام بالشيء نفسه».

وأضاف «لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترامب؛ وهو الآن أوكرانيا».

ونشر البيت الأبيض الأسبوع الماضي محتوى المكالمة الهاتفية التي تعود إلى يوليو مع زيلينسكي المنتخب حديثاً.

وأظهر النص أن ترامب طلب من زيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن. ويجري الديمقراطيون تحقيقاً في ما إذا كان ترامب أخر مساعدة قيمتها 400 مليون دولار (365.8 مليون يورو) كوسيلة ضغط.