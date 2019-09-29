قرقاش: إعلام قطر يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الأحد، إن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي ويراهن على «الإخوان» باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال قرقاش«من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية».

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى الى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن.

ووصف قرقاش هذا المنطق بـ«الملتوي لكنه ليس بالمستغرب».