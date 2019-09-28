واشنطن تمنع "ظريف" من زيارة مسؤول إيراني

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لن يتمكن من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي، في مستشفى في نيويورك، إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي.

ولا يمكن للوزير الإيراني المستهدف بعقوبات أميركية التحرّك في نيويورك إلا ضمن مساحة محددة في محيط مقرّ الأمم المتحدة في مانهاتن، وطلب تصريحاً بغية الوصول إلى المستشفى حيث تخت راونجي، ولكن تم رفض طلبه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لفرانس برس: "شرحنا للبعثة الإيرانية أنّ طلب التنقل سيُمنح في حال أفرجت إيران عن مواطن أميركي، إيران تحتجز بشكل غير عادل عدداً من الرعايا الأميركيين منذ سنوات، ما يجعل عائلاتهم وأصدقاءهم لا يستطيعون رؤيتهم بحرية".