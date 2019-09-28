غوتيريش يطالب الدول المانحة بسد الفجوة في ميزانية «الأونروا»

المصدر: نيويورك - وام

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الحاجة الماسة لسد عجز وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، البالغ 120 مليون دولار، مشيراً إلى أنها مسؤولة عن تقديم الدعم الأساسي لنحو 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى.

كما حذّر الأمين العام خلال الاجتماع الوزاري لدعم «الأونروا»، الذي عقد في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، من مغبة أي محاولات للحد من تفويض هذه الوكالة الدولية الحيوية، مؤكداً على أن مثل تلك الخطوات السلبية ستكون مدمرة ومكلفة.

وعبّر عن خشيته من تخيل العواقب الهائلة إذا لم تكن «الأونروا» قادرة على العمل، ليس فقط الخسائر الإنسانية الكبيرة على الناس، بل أيضاً المخاطر الجسيمة المهددة للسلام والأمن في المنطقة المضطربة.

وعبّر الأمين العام عن تقديره للإسهامات السخية التي قدمتها العديد من الدول هذا العام، وتجاوزت في قيمتها سقف إسهاماتها الاعتيادية في ميزانيتها لعام 2018، إلا أنه أكد على أن هذا العجز وصل إلى 120 مليون دولار، وطلب بشدة من الدول المانحة سد هذه الفجوة المتسعة في ميزانية الوكالة.

الأمين العام يحذّر

من مغبة أي

محاولات للحد من

تفويض «الأونروا».