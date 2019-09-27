قرقاش: دعم الإمارات لاستقرار السودان وازدهاره مستمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، استمرار دعم الإمارات لاستقرار السودان وازدهاره.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر، وقدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليار دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا.»

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة ثانية،«كلمة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك في الأمم المتحدة هذا الصباح والذي استعرض فيها أولويات السودان، رسالة عاقلة ومسؤولة إلى المجتمع الدولي، تحديات الانتقال السياسي سيتجاوزها السودان بإرادة مواطنيه ودعم أشقاؤه وترحيب المجتمع الدولي بمساره.»