السفير الأميركي في كابول يوبخ رئيس أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

عنف السفير الأميركي في كابول جون باس، رئيس أفغانستان أشرف غني لوصفه وكالة المساعدات الأميركية بأنها «غير كفء» في تصعيد للتوتر حول الدعم المالي عشية انتخابات أفغانية.

وفي رد فعل صارم اليوم الجمعة، قال السفير الأميركي جون باس في حسابه الرسمي على «تويتر» «نحن غاضبون لأن الرئيس أشرف غني تغاضى عن العمل الممتاز الذي تقوم به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية». ثم عدد السفير سلسلة المشروعات التي تنفذها الوكالة بما فيها مساعدة نساء على بدء مشروعات خاصة بهن وتدريب القابلات وتحسين محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وكان الرئيس الأفغاني قد انتقد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مقابلة مع إذاعة أزادي راديو الأفغانية يوم الأربعاء لعدم حصول الوكالة على أموال لمساعدة الشعب الأفغاني وعدم العمل باللوائح.

وقال «من كل دولار أميركي لا يحصل الشعب الأفغاني على أكثر من عشرة سنتات». وأضاف «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واحدة من الجهات المانحة غير الكفء».

وتعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أفغانستان منذ عام 2002.

وما زالت المساعدات الأجنبية تمثل أكثر من نصف ميزانية أفغانستان لكن المانحين يشككون في مدى فعالية استخدامها كما أن معظم تعهدات التمويل سارية حتى عام 2020 فقط.

وفي الأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة إنها ستسحب نحو مئة مليون دولار مخصصة لمشروع للبنية الأساسية في مجال الطاقة في أفغانستان كما حجبت مساعدات أخرى تبلغ 60 مليون دولار قائلة إن ذلك بسبب الفساد وغياب الشفافية في البلاد.

وليس واضحا ما إذا كانت تصريحات غني تتعلق بهذا الإجراء الأميركي.

ومن الممكن أن تقوض تصريحات الرئيس أشرف غني النوايا الحسنة بين بلاده والمانحين في وقت يسعى فيه غني لإعادة انتخابه اليوم السبت قائلا إنه يسعى لمزيد من الاعتماد على النفس كما ينتقد الولايات المتحدة وباكستان.

وتعقدت العلاقات أيضا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ إلغاء المحادثات مع طالبان الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في البلاد.