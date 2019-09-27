السيسي: لا يمكن خداع المصريين..وسينزلون بالملايين لو طلبت منهم

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أن مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوي في توعية الشعب.

وأوضح السيسي لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة حيث ألقى كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة: «مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق»، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع.

وقال الرئيس المصري، لجموع من المصريين التي كانت في استقباله، أن هناك من يحاولون إفشال إنجازات المصريين، ويرسمون لهم صوراً غير حقيقية عبر إعلامهم ولجانهم الإلكترونية، مؤكداً أنها «حرب بيننا وبينهم» لأنهم لن يتركوا المصريين ينجحون ويواصلون مسيرة بناء وطنهم.

وقال الرئيس المصري إن كل ما يُثار في إعلامهم كذب وافتراء وتشويه، وهذا الإعلام واللجان الإلكترونية التابعة لهم يقدمون صورة غير حقيقية في محاولة لإعادة ما حدث سابقاً، وهو ما لن يحدث، مؤكداً أنه عندما يطلب من المصريين النزول فسينزلون وبالملايين مثلما حدث في تفويض 26 يوليو من العام 2013.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على «فيس بوك» صور السيسي بعد رحلة العودة، حيث تجمع عدد من المواطنين لاستقباله، وحرص السيسي على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودته إلى مصر.