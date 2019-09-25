رئيس مجلس الإمارات للإفتاء يمثل علماء المسلمين في قمة الأمم المتحدة للحرية الدينية

بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية، شارك رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ عبدالله بن بيه، ممثلاً عن علماء المسلمين في قمة الأمم المتحدة للحرية الدينية المنعقدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعديد من زعماء العالم. وفي لقاء خاص جمع رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، على هامش القمة الرئاسية، قال الشيخ عبدالله بن بيه: «حضرت هذا الملتقى دعوة للسلام، وقناعة بقيم التسامح.. نحن لا نغيب عن الحوارات، ومستعدون للمشاركة في أي حوار، مهما كان، وفي أي مكان كان، مادامت المقاصد نبيلة، فواجب الجميع اليوم هو العمل متحدين، والتفكير سوياً للخروج بالعالم من وضع التوتر والاحتراب الذي يعيشه». كما أكد في لقائه مع مايك بنس أن دولة الإمارات العربية حريصة على دعم كل مبادرات السلام، في إطار الرؤية العامة لها، القائمة على تعزيز قيم التسامح والسلام والوئام بين البشرية.

نيويورك - وام