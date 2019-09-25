الجيش الجزائري يتهم مسؤولين بـ «الخيانة»

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مسؤولين كباراً بـ«التآمر مع الأعداء ضد الوطن، والخيانة»، مجدداً التأكيد على أن لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها.

وقال صالح، في كلمة خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوب غرب الجزائر: «للأسف ما أشبه اليوم بالبارحة، كما خانت فئة قليلة عهد الشرفاء إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل تولت مسؤوليات سامية لم تراعِ حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء، ووصلت إلى حد خيانة الوطن الذي هو بأمس الحاجة إليهم».