بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال السيسي

المصدر: متابعات - شريف مهدي

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق، تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم 26 يونيو 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع بمصر، قبيل ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، لافتاً إلى أن محاولة الاغتيال كانت تستهدف أيضا العديد من قيادات الجيش المصري آنذاك، وتم الكشف عنها بواسطة أحد المقربين من السيسي، وتم إستصدار قرار بإرسال لواء من القوات الخاصة لحماية قادة الجيش المصري.

وقال رزق في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، إن السيسي تعرض إلى العديد من محاولات الاغتيال، مضيفاً أن تلك المحاولات كان هدفها إسقاط الدولة.

أضاف أن السيسي، وضع رأسه على كفه مرتين، خلال ثورة 25 يناير 2011، حيث كان وقتها عضوا في المجلس العسكري، وإذا لم تنجح الثورة لكان تمت محاكمة السيسي وجميع أعضاء المجلس العسكري، أما المرة الثانية فكانت في ثورة 30 يونيو 2013.