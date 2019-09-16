مستوطنة جديدة في بادية القدس وإصابة 46 فلسطينياً في مواجهات

المصدر: القدس المحتلة - وام

أقام مستوطنون فجر أمس بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عدداً من المستوطنين قاموا بوضع بيوت عدة متنقلة «كرفانات» وبراميل مياه وأشياء أخرى على الجبل المذكور عند الرابعة من فجر أمس.

من جهة أخرى، أصيب 46 فلسطينياً فجر أمس بينهم طفلة خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جيش الاحتلال استهدف سيارة عائلية بداخلها ستة أشخاص أصيبوا بالاختناق وتم إخلاؤهم وتقديم العلاج الميداني لهم، فيما ذكرت مصادر طبية أن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها إلى مركز طبي في أبوديس قبل أن يتم تحويلها لمستشفى هداسا لاستكمال العلاج.