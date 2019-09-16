عودة آلاف السوريين إلى قراهم بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي

المصدر: دمشق - وكالات

عاد آلاف السوريين المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي عبر ممر صوران بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس، أنه «في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم عاد آلاف المواطنين عبر ممر صوران إلى قرى وبلدات ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وذلك بعد أن قامت وحدات الهندسة في الجيش السوري بتأمينها».

من جهة أخرى، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 سبتمبر الجاري عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها كالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد (في حال أسقط الفريق المتضرر الحق الشخصي).

على صعيد آخر، أطلع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف الرئيس السوري على جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده اليوم في تركيا. وذكرت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن «لافرنتييف وضع الأسد بصورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده اليوم في إطار مسار أستانة، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل الى حل ينهي الحرب في سورية».

وأكد الوفد الروسي أنه «انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تربط سورية وروسيا فإن موسكو عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب المستمرة على الشعب السوري، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب».