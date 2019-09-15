إقالة مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، قرارا بإعفاء إسماعيل عيساوي من وظيفته مديرا عاما لهيئة الإذاعة والتلفزيونية في السودان.

ووجه القرار الذي أصدره رئيس الوزراء السوداني، وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون)، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

هذا وقد تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خلفًا لعيساوي.

وتأتي إقالة عيساوي من منصبه في وقت تطالب فيه أطياف واسعة من الشارع السوداني حكومة حمدوك بإجراء إصلاحات فورية على الخدمة المدنية وجميع القطاعات التي تأثرت بسياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير وعلى رأسها الإعلام.

وتسبب فيلم عرضه التلفزيون الرسمي خلال ثورة ديسمبر الماضي، بغضب الشارع السوداني، حيث بث التلفزيون مجموعة حلقات من فيلم باسم «خفافيش الظلام» تضمن ما وصفت بـ«إساءات للثورة، وأرسل إيحاءات خادشة واتهامات بحق المتظاهرين في ساحة اعتصام القيادة».