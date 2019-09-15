الإمارات تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو في السعودية

المصدر: أبوظبي، الرياض - وام ووكالات

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي طال، صباح أمس، معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وندّدت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أمس، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله: عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين، والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

من جهتها، دانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

وشددت الخارجية على «موقف مملكة البحرين الثابت، ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها في ما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة، ودور محوري في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي».

بدوره، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية عن «استنكار دولة الكویت الشدید للھجومین اللذین طالا منشأتین تابعتین لشركة أرامكو.

وأوضح المصدر أن «دولة الكویت، وفي الوقت الذي تدین فيه وبأشد العبارات الھجوم التخریبي الذي استھدف أمن واستقرار المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، وإمدادات الطاقة العالمیة، لتؤكد مطالبتھا المجتمع الدولي ببذل جھود مضاعفة للجم مثل ھذه الاعتداءات، ومنع تكرارھا».

كما أكد «وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة، وتأییدھا في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھا وسلامة أراضیھا».

ودان البرلمان العربي - بأشد العبارات - الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة. بدورها، دانت مصر والأردن وبريطانيا الهجوم الإرهابي، في حين عبر المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي استهدفت المنشأتين النفطيتين في السعودية.

من جهته، ندد السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد، أمس، بالهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وقال إن الهجمات «تصرف غير مقبول».

ونقل حساب السفارة على «تويتر» عن أبي زيد قوله «تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، والتي تعرض المدنيين للخطر، تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة».

«الداخلية السعودية»:

«السيطرة على حريقين في معملين بـ(أرامكو)، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار».

«إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على معملي (أرامكو) بالسعودية».