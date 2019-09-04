اجتماع إسلامي - أميركي في الرياض يركز على القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب

المصدر: الرياض - د.ب.أ

اجتمع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، اجتماعاً مع مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، جو فرانسيسكو، بمقر مركز التحالف في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس، أن الجانبين الإسلامي والأميركي ناقشا «خلال الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بين الوفد الزائر ومسؤولي التحالف».

وحسب الوكالة «سلط الاجتماع الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف، والإنجازات التي حققها في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة: الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري»، مؤكداً «أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين، في محاربة التطرف العنيف والإرهاب». كما ناقش الجانبان العسكري الإسلامي والأميركي «سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين».