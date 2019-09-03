حمدوك يوجه باستئناف الدراسة

المصدر: الخرطوم - وكالات

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أمس، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان، كحد أقصى 15 سبتمبر 2019.

جاء ذلك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي، وذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة. ووجه حمدوك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مطلوبات استئناف العام الدراسي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، الطاهر حسن، أن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي، ووقف على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت خلال الفترة الماضية.