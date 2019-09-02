إيران تكشف عن طائرة مسيّرة جديدة

المصدر: طهران - أ.ف.ب

كشفت إيران، أمس، عن طائرة مسيّرة قتالية جديدة باستطاعتها أن تضرب أهدافاً خارج حدودها.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، أن هذه الطائرة، التي أطلق عليها اسم «كيان»، صُمّمت وصُنعت وجُرّبت خلال عام فقط. وصرّح بأن هذه الطائرة صُمّمت «بنوعين مع قدرة عالية السرعة، لمهام الاعتراض والاستطلاع، واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جداً». وأضاف أن الطائرة المسيّرة لديها قدرة على الطيران «لأكثر من 1000 كيلومتر، والعثور على هدفها بدقة»، وهي قادرة على «استهداف أهداف بعيدة عن الحدود».