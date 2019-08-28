روسيا تمد تركيا بدفعة جديدة من صواريخ «إس 400»

المصدر: أنقرة - وكالات

نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوله إن روسيا سلمت تركيا، أمس، بطارية ثانية من منظومة «إس 400» للدفاع الصاروخي.

وقال بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور روسيا: «بالمناسبة تمت عملية تسليم أخرى» صباح أمس. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن روسيا بدأت تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس - 400 التي أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نُشر على موقع «تويتر» أن شحن أجزاء المنظومة استؤنف، أمس، فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.

وكانت تركيا تسلمت أول بطارية من المنظومة الروسية الصنع الشهر الماضي، على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، حليفتها في الناتو.

وتقول واشنطن إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع حلف الناتو، وتشكل تهديداً لبرنامج المقاتلات الأميركية من طراز إف-35. وعلقت مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف-35، وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.