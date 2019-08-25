ظريف يلتقى ماكرون على هامش «قمة السبع» في زيارة مفاجئة

المصدر: بيارتيس (فرنسا) - وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس (جنوب غرب فرنسا) حيث وصل بعد ظهر الأحد في زيارة مفاجئة لمناقشة الملف النووي.

وكتب ظريف على تويتر «التقيت إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس بعد مناقشات مفصلة» مع وزير الخارجية جان إيف لو دريان ووزير المالية برونو لو مير. وقام بنشر صورتين للاجتماع. وتابع ان «الطريق صعب، لكنه يستحق المحاولة».

إلى ذلك رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التعليق، الأحد، على حضور ظريف إلى مدينة بياريتس حيث يجتمع زعماء قمة مجموعة السبع.

وقال ترامب عندما سئل: «لا تعليق».

من جهتها وصفت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني لمنتجع بياريتس الفرنسي الذي يستقبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بأنها إسهام في حل الصراع مع إيران.

وعلى هامش أعمال قمة السبع، قالت ميركل اليوم الأحد إن زيارة ظريف «حدث مواز في نفس المكان لكنها ليست حدثا خاصا بالقمة».

وأضافت ميركل أن هناك اتفاقا على أن كل محاولة للتهدئة في الصراع النووي مع إيران، لها قيمتها.

وأشار مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إلى أن قرار دعوة ظريف الأحد لحضور قمة مجموعة السبع، جاء بعد اجتماع قادة المجموعة، ومنهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتناول العشاء مساء السبت.

وقال المسؤول الفرنسي: «جاء ظريف إلى باريس الجمعة بمقترحات إيرانية يلزم تنقيحها بشكل واضح».

وأضاف: «كانت هناك مناقشة جوهرية بين قادة مجموعة السبع ومن المهم الآن إطلاع ظريف من أجل مواصلة سد الفجوة... بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تصعيد التوتر وإتاحة مساحة تسمح بالمفاوضات».