التحالف يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار «مسيّرة» أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» - إن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأوضح أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيات الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران في المنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.