مقتل جنديين صوماليين بهجوم لـ «الشباب»

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلن الجيش الصومالي مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص باشتباكات، أعقبت هجوماً شنته «حركة الشباب» الإرهابية على قاعدة للجيش الصومالي قرب العاصمة مقديشو أمس. وقال المسؤول العسكري البارز، أحمد جهاد، إن جنديين وعاملاً بإذاعة الجيش، لقوا حتفهم في الهجوم، إلى جانب سبعة مسلحين. وذكر أن المسلحين هاجموا القاعدة من اتجاهات مختلفة، بعد تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين. وأضاف: «فقدنا جنديين اثنين، ومصوراً يعمل لإذاعة الجيش الصومالي». وأعلنت حركة الشباب، عبر إذاعة الأندلس التابعة لها، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها تمكنت من قتل 10 جنود.