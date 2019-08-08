أوجلان مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية مع تركيا

المصدر: أنقرة -وكالات

أبدى الزعيم الكردي المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان استعداده لإيجاد حل للمشكلة الكردية، ووقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد.

وقال محامي أوجلان في بيان إن موكله قال إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية، وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع.

وشدّد أوجلان على أن الحكومة التركية تحتاج لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ أي حل، وأن الأكراد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة.

وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح في تمرد على الدولة التركية منذ عام 1984، ويقبع في سجن بغرب تركيا منذ عام 1999، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وصدر ضد أوجلان حكم بالإعدام، قبل أن يتحول إلى حكم السجن مدى الحياة، بعد أن ألغت أنقرة عقوبة الإعدام عام 2002.

ويعتقل أوجلان، الزعيم التاريخي لأكراد تركيا في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول في عزلة شبه تامة.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تنفيذ عمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد.