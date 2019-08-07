إيران: خطوة ثالثة من «خفض الالتزامات» بعد شهر

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي في غضون شهر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول: «الأوروبيون لم يفوا بوعودهم حتى الآن، وإيران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية، في موعدها المقرر بعد شهر»، مشيراً إلى أن مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر، وأن منشأة آراك تعمل بكامل طاقتها من أجل مضاعفة إنتاج الماء الثقيل.

وجدّد التأكيد أن «إجراءات تقليص التعهدات لا تعني وضع هذه التعهدات جانباً، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا».

وانسحبت الولايات المتحدة، العام الماضي، من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية عام 2015، كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

ورداً على هذا، رفعت إيران، أخيراً، مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.67%، المنصوص عليها في الاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى 300 كيلوغرام المتفق عليها.