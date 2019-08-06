نشطاء "تويتر" يشكرون محمد بن زايد بعد تبرعه لمعهد الأورام

المصدر: متابعات - سمير سعيد

تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، موقع كتابة التدوينات "تويتر"، بهاشتاج حمل اسم سموه، بعدما أعلن سموه، تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام.

كان الإعلامي المصري عمرو أديب، أعلن أنه تلقى رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه صالح معهد الأورام.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، أكد له أنه مستعدا لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.

كما ذكر سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وفي استجابة سريعة يعلن بتخصيص مبلغ خمسين مليون جنيه للمعهد القومي للأورام".

وجاءت تعليقات النشطاء على "تويتر"، ما بين الإشادة وتوجيه الشكر لـ بن زايد، على موقفه الإنساني تجاه الحادث المروع وضحاياه.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجاراً مدوياً، أول من أمس، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.