عملية عسكرية ضد «داعش» في كركوك

المصدر: بغداد - وكالات

نفذت قوات عراقية والتحالف الدولي عملية عسكرية، أوقعت عدداً من القتلى ضمن صفوف تنظيم «داعش» في مناطق تابعة لمحافظة كركوك شمالي بغداد، وذكرت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحافي، أمس، أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي.

وأوضح البيان أن العملية، التي أطلق عليها اسم «الفجر» الجديد، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلاً عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة، وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات «داعش» الإرهابية في هذه المناطق.