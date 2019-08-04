إعلان اسم رئيس الوزراء السوداني الجديد 20 أغسطس

قال القيادي في حركة الاحتجاج بالسودان منذر أبوالمعالي، إن المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات سيعلنون عن تشكيلة مجلس السيادة في 18 أغسطس، ويوم 20 من الشهر الجاري سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء، وفي 28 أغسطس سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

وكان ممثلون عن المجلس العسكري السوداني، وائتلاف المعارضة الرئيسي، وقعوا اليوم الأحد، بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس الجاري.