31 قتيلاً من الجيش السوري بانفجار في مطار

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

قتل 31 عنصراً من قوات الجيش السوري وعناصر موالية له، أمس، بانفجار ذخيرة في مطار الشعيرات العسكري، في محافظة حمص وسط سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بدورها، أن الانفجار نتج من «خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية»، مشيرة إلى وفاة عدد من أفراد الجيش، من دون تحديد الحصيلة.

ويُعد مطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية في سورية، وكان ينتشر فيه مقاتلون داعمون للجيش السوري، واستهدفته الصواريخ الأميركية، في أبريل 2017، رداً على هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون أودى بأكثر من 80 مدنياً.