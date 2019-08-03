غارات مكثفة للجيش الليبي على مواقع للإرهابيين بمحيط سرت ومصراتة

المصدر: طرابلس - وكالات

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن مقاتلات السلاح الجوي نفذت أمس وأول من أمس، ضربات عدة مباشرة على تجمعات للإرهابيين بمنطقة سرت شمال وسط البلاد.

وقال المركز في بيان: إن الضربات أصابت تجمعات الميليشيات الإرهابية في جبهة عمليات تحرير منطقة سرت شمال وسط ليبيا، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

وذكر مصدر عسكري ليبي أن سلاح الجو نفذ ضربات أخرى استهدفت تمركزات للجماعات الإرهابية بالقرب من بوابة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية من مجموعة شورى بنغازي، كانت تتمركز في «كامبو النهر» مقر سكن العاملين بالشركات الأجنبية - جنوب بوابة الـ14 جهة السدادة.

وأشار إلى أن عناصر الميليشيات كانت تعد العدة لتنفيذ عملية إرهابية على منطقة الجفرة وسط ليبيا.