السعودية تستقبل قوات أميركية

المصدر: الرياض - واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استقبال المملكة لقوات أميركية، لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.

من جانب آخر، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن الوزارة تلقت طلباً من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» الذي تعرض إلى إصابة بالغة خلال وجوده على متن السفينة التي تتمركز شمال غرب الحديدة، إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية. وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

وأضاف المصدر، أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تحسن حالته الصحية، يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.